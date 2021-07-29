Фото: hurriyetdailynews.com

Одна людина загинула, ще десятеро опинилися у фактичній пастці внаслідок лісової пожежі у Туреччині. Про це повідомив міністр сільського господарства Бекір Пакдемірлі, пише Reuters.

Поширенню вогню сприяють спекотна погода та сильні вітри. Вогонь другий день вирує по місту Манавгат і сусідніх селах, що в 75 км від великого туристичного міста Анталія.

Фото: AA Photo

Тіло 82-річного чоловіка знайшли у ході евакуації з района Кепезбеліні. Влада евакуювала 18 сіл і районів Анталії, а ще 16 сіл евакуювали в сусідніх провінціях Адана та Мерсін.

Відомо, що пожежа знищила житлові будинки. За даними Euronews, трьох людей було госпіталізовано з опіками. Близько 30 людей постраждали, але як саме – не уточнюється. За даними влади, туристів пожежі ніяк не торкнулися.

Massive forest fire in Turkey's Mediterranean resort city of Antalya destroys some settlements.https://t.co/GOJ1ucF9vk pic.twitter.com/S3QlQRKQKX — Anadolu Images (@anadoluimages) July 28, 2021

Причина виникнення пожеж з'ясовується. У заслушливі літні місяці в регіонах Середземномор'я в Туреччині часто виникають пожежі, однак деякі з них пов'язують з підпалами.