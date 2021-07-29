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У Туреччині внаслідок масштабної лісової пожежі загинула людина

Троє осіб були госпіталізовані з опіками. 

Фото: hurriyetdailynews.com

Одна людина загинула, ще десятеро опинилися у фактичній пастці внаслідок лісової пожежі у Туреччині. Про це повідомив міністр сільського господарства Бекір Пакдемірлі, пише Reuters.

Поширенню вогню сприяють спекотна погода та сильні вітри. Вогонь другий день вирує по місту Манавгат і сусідніх селах, що в 75 км від великого туристичного міста Анталія. 

Фото: AA Photo

Тіло 82-річного чоловіка знайшли у ході евакуації з района Кепезбеліні. Влада евакуювала 18 сіл і районів Анталії, а ще 16 сіл евакуювали в сусідніх провінціях Адана та Мерсін. 

Відомо, що пожежа знищила житлові будинки. За даними Euronews, трьох людей було госпіталізовано з опіками. Близько 30 людей постраждали, але як саме – не уточнюється. За даними влади, туристів пожежі ніяк не торкнулися. 

Причина виникнення пожеж з'ясовується. У заслушливі літні місяці в регіонах Середземномор'я в Туреччині часто виникають пожежі, однак деякі з них пов'язують з підпалами. 

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