Помер бас-гитарист ZZ Top Дасті Хілл

Він помер у власному будинку в Х'юстоні у віці 72 років.

Бас-гитарист американського рок-гурту ZZ Top Дасті Хілл помер у своєму будинку в Х'юстоні. Йому було 72 роки.

Про це повідомляє Associated Press.

У своєму дописі у Facebook гітарист та вокаліст гурту Біллі Гіббонс та барабанщик Френк Бірд повідомили, що Хілл помер уві сні. Вони не назвали причину смерті, але 21 липня у дописі на веб-сайті гурту повідомлялося, що Хілл отримав травму стегна, тому гурт продовжив турне по США без нього. Тимчасово замінити Хілла мав гітарний технік Елвуд Френсіс.

Хілл народився в Техасі у 1949 році. В кінці 1960-х став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top.

Гурт записав свій перший альбом під назвою “Перший альбом ZZ Top” (ZZ Top's First Album) у 1970 році. Через три роки група випустила один зі своїх найвідоміших хітів “La Grange”.

В подальшому музиканти випустили хіти "Tush" у 1975 році, "Sharp Dressed Man", "Legs" та "Gimme All Your Lovin" у 1983 році та "Rough Boy" та "Sleeping Bag" у 1985 році.

Гурт ZZ Top був занесений до Зали слави рок-н-ролу у 2004 році.