Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Уряд посилює правила перетину кордону та самоізоляції
Уряд посилює правила перетину кордону та самоізоляції
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
ГоловнаСвіт

Помер бас-гитарист ZZ Top Дасті Хілл

Він помер у власному будинку в Х'юстоні у віці 72 років.

Помер бас-гитарист ZZ Top Дасті Хілл
Дасті Хілл
Фото: ZZ Top

Бас-гитарист американського рок-гурту ZZ Top Дасті Хілл помер у своєму будинку в Х'юстоні. Йому було 72 роки.

Про це повідомляє Associated Press.

У своєму дописі у Facebook гітарист та вокаліст гурту Біллі Гіббонс та барабанщик Френк Бірд повідомили, що Хілл помер уві сні. Вони не назвали причину смерті, але 21 липня у дописі на веб-сайті гурту повідомлялося, що Хілл отримав травму стегна, тому гурт продовжив турне по США без нього. Тимчасово замінити Хілла мав гітарний технік Елвуд Френсіс.

Хілл народився в Техасі у 1949 році. В кінці 1960-х став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top. 

Гурт записав свій перший альбом під назвою “Перший альбом ZZ Top” (ZZ Top's First Album) у 1970 році. Через три роки група випустила один зі своїх найвідоміших хітів “La Grange”.

В подальшому музиканти випустили хіти "Tush" у 1975 році, "Sharp Dressed Man", "Legs" та "Gimme All Your Lovin" у 1983 році та "Rough Boy" та "Sleeping Bag" у 1985 році.

Гурт ZZ Top був занесений до Зали слави рок-н-ролу у 2004 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також