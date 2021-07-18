Американські кораблі вийшли з Чорного моря після навчань Sea Breeze

"Ми можемо пишатися тим, що ми значно зміцнили мир і безпеку через взаємодію, співпрацю і спільні дії".

Американський ракетний винищувач класу Arleigh Burk USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море, після участі у військових навчаннях Sea Breeze.

Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на командування сил ВМС США в Європі.

"Беручи участь у навчаннях» Sea Breeze «і» Breeze, ми змогли продемонструвати нашу спільну прихильність безпеці Чорноморського регіону, разом з нашими союзниками в НАТО і партнерами", - зазначив командувач Ross Джон Д.Джон.

"Ми прямуємо через Середземне море і можемо пишатися тим, що ми значно зміцнили мир і безпеку через взаємодію, співпрацю і спільні дії протягом нашого перебування в Чорному морі", - сказав він.

У командуванні сил ВМС наголосили, що Чорне море - це критично важливий водний шлях для морської торгівлі і стабільності в Європі, а також відзначили, що вони регулярно взаємодіють в Чорному морі з такими союзниками і партнерами, як Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина і Україна.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів. Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross. Цьогорічні навчання стали наймасштабнішими за понад 20 років.

Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних із Україною військових навчань. У посольстві країни-агресора заявили, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

6 липня на навчаннях "Сі Бриз-2021" завершили злагодження на морі. 10 липня міжнародні навчання закінчилися.