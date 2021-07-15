Негоди не оминула і Бельгію та Нідерланди.

Фото: EPA/UPG

У Німеччині щонайменше 19 людей загинули внаслідок надпотужних злив, що призвели до виходу річок із берегів, руйнувань будинків та підтоплень. Восьмеро з них загинули в районі Ойскірхен на південь від Бонна, пише Reuters.

Чотири людини загинули і 70 зникли безвісти у районі виноробного центру Арвайлер, після того як ріка Ар, котора впадає в Рейн, вийшла з берегів та зруйнувала близько шести будинків.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Люди рятувалися від води на дахах будинків. Силовики були змушені застосовувати танки для очищенні доріг.

Це найбільша масова загибель людей у Німеччині за останні роки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння ситуацією.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Я шокована катастрофою, яку довелося пережити такій великій кількості людей в районах затоплення. Я висловлюю співчуття родинам загиблих та зниклих без вісти", – зазначила вона.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Прем'єр сильно постраждалого регіону Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет вважає причиною негоди глобальне потепління. У цьому регіоні семеро людей загинули, зокрема й у затоплених підвалах. Також там загинули двоє рятувальників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Метеорологи заявили, що дощі в регіоні за останні 24 години були безпрецедентними.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Злива також викликала серйозні порушення в роботі громадського транспорту, особливо залізничного. Негода торкнулася і Бельгії та Нідерландів. У Бельгії загинули дві людини, ще одна – зникла.

Нагадаємо, що в США протягом цього тижня спостерігається аномальна спека, яка вже призвела до численних смертей і масштабних пожеж. Високі температури спостерігаються і в Києві – нічні показники б'ють рекорди ледь щоночі.