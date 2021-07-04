Матч відбувся у Римі і завершився з рахунком 4:0.

Збірна Англії з футболу перемогла команду України з рахунком 4:0 в матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020.

Перший гол забив нападник Англыъ Гарі Кейн на 4-й хвилині.

Одразу після перерви м'ячі в ворота збірної України забили Гаррі Магуайр (46 хвилина) і Кейн (50-та хвилина). Далі на 63-й хвилині гол забив Джордан Хендерсон.

Таким чином, Україна достроково залишає чемпіонат Європи, де грала в третій раз поспіль.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Напередодні матчу з Англією президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.