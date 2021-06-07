В Офісі президента оприлюднили деталі переговорів Зеленського та Байдена

Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США у липні цього року.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів деталі телефонної розмови між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джозефом Байденом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати США у липні цього року.

“Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальній цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні. Також президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня”, - повідомив Єрмак.

Сторони обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів “Групи семи” та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом РФ Володимиром Путіним.

“Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про безпекову ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння”, - наголосив Єрмак, додавши, що Зеленський проінформував Байдена, що “так зване відведення російських військ є лише імітацією”.

Зі свого боку Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Глави держав також торкнулися питань енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2".

Зеленський у відповідь зазначив, що "Північний потік – 2" – це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом. Лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів.

“Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Володимир Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку”, - йдеться у повідомленні.

Зеленський також подякував за рішення США надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні відбулась телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським. Під час розмови Байден запросив Зеленського відвідати з візитом Вашингтон цього літа. Зеленський прийняв пропозицію.