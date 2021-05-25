CNN: Байден і Путін зустрінуться 15-16 червня в Швейцарії

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, пише CNN з посиланням на джерела в американському уряді.

Саміт вирішили організувати в Женеві, де на цьому тижні відбулася зустріч радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з секретарем російської Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Поїздка Байдена в Швейцарію стане його першим міжнародним візитом з моменту вступу на посаду.

В Білому домі відмовилися коментувати інформацію про місце зустрічі президентів до тих пір, поки не буде опрацьовано всі деталі.

Нагадаємо, 13 квітня Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися на нейтральній території, щоб обговорити питання двосторонніх відносин.

26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак ні точної дати, ні місця не назвав.