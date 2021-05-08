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В Індії зафіксували новий антиреконд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун

До серпня кількість “ковідних смертей” у країні може сягнути 1 млн осіб.

В Індії зафіксували новий антиреконд з добової смертності через ковід, у половині штатів – локдаун
Фото: ЕРА/UPG

У суботу, 8 травня Індія повідомила про найвищий добовий показник смерті людей внаслідок коронавірусу.

Про це пише reuters.com.

“Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило про 4 187 смертельних випадків за останні 24 години, загальна кількість загиблих склала близько 240 000”, – йдеться у повідомленні.

Експерти прогнозують, що до серпня кількість “ковідних смертей” в Індії сягне 1 млн, а реальна кількість летальних випадків може бути і більшою.

За добу захворіло 401 078 мешканців Індії, загальна кількість випадків зараження склала 21 892 676.

Індія ще не запровадила національний локдаун, як це було торік під час першої хвилі пандемії, але близько половини всіх штатів пішли на жорсткий карантин.

Нагадаємо, Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19.

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