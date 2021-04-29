Держдеп США та G7 відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"

"Повага до корпоративного управління - це ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ".

У Державному департаменті США відреагували на зміну керівництва "Нафтогазу України".

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Повага до корпоративного управління, прозорості, чесності в енергетичному секторі - будь то приватне чи державне підприємство - ключ до підтримки впевненості в зобов'язаннях України щодо реформ", - написав він у своєму Twitter.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.