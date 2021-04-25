За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок вибуху балонів з киснем.

У Багдаді у ніч на неділю, 25 квітня сталася пожежа в реанімаційному відділенні лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Загинули щонайменше 23 людини.

Про це пише Німецька хвиля.

Ще близько 50 людей, за їхніми даними, отримали ушкодження.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок вибуху балонів з киснем, які зберігали неналежним чином. Через відсутність протипожежної системи вогонь швидко поширився.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Як розповіли працівники лікарні, вогонь спалахнув посеред ночі та охопив кілька поверхів. У реанімації перебували близько 30 пацієнтів, біля них також чергували кілька десятків їхніх родичів.

"Більшість жертв загинула, оскільки пацієнтів змушені були перемістити та від'єднати від апаратів штучної вентиляції легень", – повідомили в службі цивільного захисту країни.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Частина людей загинула внаслідок отруєння димом.

Служба цивільного захисту повідомила, що врятувати вдалося 90 зі 120 людей з числа пацієнтів та їхніх рідних, утім не вказала кількість жертв. У міністерстві охорони здоров'я кажуть про понад 200 врятованих пацієнтів.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Пожежа спричинила шквал критики на адресу міністерства охорони здоров'я країни та вимоги відставки міністра. В уряді країни пообіцяли швидке розслідування трагедії.