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Головним редактором Reuters вперше за 170 років стане жінка

Італійка Алессандра Галлоні замінить пенсіонера Стівена Адлера.

Головним редактором Reuters вперше за 170 років стане жінка
Фото: linkedin.com / alessandra galloni

Агентство Reuters News оголосило, що його головним редактором стане 47-річна італійка Алессандра Галлоні.

На сайті Reuters підкреслюють, що вона буде першою жінкою на чолі агентства за його 170-річну історію.

Галлоні, яка є випускницею Гарварда та Лондонської школи економіки, працює в Reuters з 2013 року. Спочатку вона очолювала південноєвропейське бюро, а пізніше стала головним редактором світових новин. 

Перед тим вона майже 13 років писала для The Wall Street Journal на політичні та бізнесові теми.

Галлоні замінить на посаді головного редактора американського журналіста Стівена Адлера, який очолював Reuters останні 10 років та йде на пенсію. При ньому агентство отримало сотні журналістських нагород, в тому числі сім Пулітцерівських премій.

Reuters провідним новинним агентством світу та є частиною корпорації Thomson Reuters, забезпечуючи їй близько 600 млн доларів річної виручки. На відміну від багатьох засобів масової інформації, Reuters є прибутковим.

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