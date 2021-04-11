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Іран повідомив про проблему на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран

За день до цього Тегеран запустив на об'єкті нові центрифуги.

Іран повідомив про проблему на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран
Фото: ЕРА/UPG

Іран повідомив про проблему на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран.

Про це пише Радіо Свобода.

За день до цього Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран.

“Інцидент не спричинив жертв та забруднення”, – заявив представник Іранської організації з атомної енергії Бегруз Камальванді.

Зазначимо, минулого року на ядерному об’єкті в Натанзі спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Підземний майданчик у Натанзі є ключовим об’єктом програми збагачення урану в Ірані і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Нагадаємо, у січні Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про плани збагатити уран до 20% на своєму заводі у Фордо, перевищивши ліміт встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року.

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