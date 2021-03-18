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У світі зафіксували більше півмільйона випадків ковіду за добу

Це - найвищий показник з 30 січня.

У світі зафіксували більше півмільйона випадків ковіду за добу
Фото: terminovo.te.ua

За минулу добу, 16 березня, у світі виявили 528 845 нових хворих на COVID-19. Це - найвищий показник з 30 січня, коли повідомлялося про 529 999 хворих.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Зокрема, у Бразилії виявили 90 830 нових випадків, у США - 62 794, у Франції - 38 501.

Крім того, 35 838 нових хворих - в Індії, 25 052 - в Польщі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 15 053 нові випадки інфікування коронавірусом. Позначку у 15 000 захворілих добова статистика перетнула вперше з грудня.

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