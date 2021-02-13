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В Італії Маріо Драгі мають сьогодні привести до присяги як прем’єр-міністра

Драгі оголосив журналістам список своїх міністрів.

В Італії Маріо Драгі мають сьогодні привести до присяги як прем’єр-міністра
Маріо Драгі
Фото: repubblica.it

В Італії колишнього главу Європейського центрального банку Маріо Драгі мають сьогодні привести до присяги як прем’єр-міністра країни.

Про це пише dpa-international.com.

73-річний Драгі погодився на посаду під час зустрічі з президентом Італї Серджо Матареллою увечері 12 лютого, поклавши край політичній кризі, яка тривала у країні понад місяць.

Драгі представив журналістам список своїх міністрів, до якого входять в основному політики та деякі ключові технократи.

В уряді залишаться кілька міністрів Джузеппе Конте, зокрема, очільник МЗС Луїджі ді Майо і Міністерства охорони здоров’я – Роберто Сперанца. 

Посаду Міністра юстиції має обійняти Марта Картабіа, яка до вересня 2020 року була президентом Конституційного суду. Мінекології керуватиме експерт, фізик Роберто Чінголані. 

Нагадаємо, попередній прем'єр Італії Джузеппе Конте подав у відставку у січні 2021 року через політичну кризу.

У середині січня італійська коаліція втратила більшість у Сенаті після виходу з неї партії колишнього прем'єра Маттео Ренці "Італія Віва".

Конте очолював італійський уряд з 2018 року.

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