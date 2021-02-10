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Дружина Олексія Навального покинула Росію, - "Интерфакс"

Юлія Навальна полетіла в Німеччину.

Дружина Олексія Навального покинула Росію, - "Интерфакс"
Фото: mr-7.ru

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія покинула Росію.

Про це повідомив російський "Интерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

За даними співрозмовника агентства, Юлія Навальна полетіла з московського аеропорту "Домодєдово" у Франкфурт-на-Майні, Німеччина.

Адвокат Юлії Навальної Вероніка Полякова в розмові з РИА Новости не підтвердила і не спростувала це повідомлення.

"Я не знаю, мені вона не повідомляла", - прокоментувала Полякова.

Водночас вона додала, що не вважає інформацію про від'їзд Навальної неправдивою.  "Я цього не говорила", - уточнила адвокат.

Інша захисниця росіянки Світлана Давидова в розмові із ТАСС також повідомила, що не в курсі пересувань своєї підзахисної.

Сам Навальний був заарештований 18 січня після повернення з дружиною з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію. 2 лютого суд замінив йому умовне покарання на 3,5 року колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

23, 31 січня, і 2 лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції в підтримку Навального, що закінчилися численними затриманнями і арештами.

Юлія Навальна також взяла участь в опозиційному мітингу 23 січня в Москві. Її було затримано, а 1 лютого суд оштрафував Навальну на 20 тис. руб.

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