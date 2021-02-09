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​Столтенберг: чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче - до членства

Прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся з генсеком НАТО в Брюсселі.

​Столтенберг: чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче - до членства
Денис Шмигаль та Єнс Столтенберг
Фото: facebook.com/dshmyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту у Брюссель зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомив український прем'єр у своєму Telegram-каналі.

Столтенберг зазначив, що Україна є партнером Альянсу, а також є членом партнерства розширених можливостей. "Цей статус України, - зазначив він, - допомагає зміцнити і поглибити співробітництво".

Одним з напрямків взаємодії Столтенберг назвав допомогу Україні з доставкою медичного обладнання для лікування хворих на коронавірус.

Столтенберг також висловився щодо членства України в НАТО. За його словами, наразі конкретної дати вступу немає, однак він наголосив на важливості наближення до стандартів НАТО.

"Чим ближче Україна стає до стандартів НАТО, тим ближче вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху в Альянс. Найкращий засіб - продовження демократичних реформ", - сказав він.

Шмигаль, своєю чергою, заявив, що Україна не хоче відставати від Грузії та розраховує разом з нею отримати План дій щодо членства в НАТО. Він наголосив, що Україна "виконує домашнє завдання з євроатлантичної інтеграції, ухвалює потрібні закони та продовжує реформу Збройних сил".

Український прем'єр наголосив, що членство в НАТО - це головна короткострокова мета України.

Нагадаємо, днями у інтерв'ю Axios президент Володимир Зеленський запитав президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

У грудні президент зазначав, що Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, що закріплений у Конституції. У міністерстві закордонних справ розраховують, що Україна може стати членом Альянсу до 2030 року.

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