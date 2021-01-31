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Сьогодні у Білорусі затримали 15 осіб, зокрема швейцарську журналістку

Затримують не мітингувальників, а просто перехожих.

Сьогодні у Білорусі затримали 15 осіб, зокрема швейцарську журналістку
Люція Чиркі
Фото: tut.by

Сьогодні, 31 січня, мешканці Мінську та інших білоруських міста традиційно проводять недільні акції протесту.

Як інформує телеграм-канал “Списки Задержанных”, відомо про 15 затриманих. При цьому затримують не мітингувальників, а просто перехожих.

Серед затриманих – журналістка зі Швейцарії Люція Чіркі (Luzia Tschirky), пише tut.by.

Про затримання журналістки повідомила правозахисниця Анісія Козлюк. За її словами, вона, її чоловік та Люція йшли в кафе. Формальною підставою для затримання стала “участь в протестах”. Затримували їх бійці ОМОНу і люди в цивільному.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Нагадаємо, у Білорусі в понеділок, 25 січня, почалася раптова комплексна перевірка бойової і мобілізаційної готовності армії.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. 

Протести супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

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