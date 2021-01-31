Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

У Росії сьогодні знову протестують прихильники Навального, затримано 260 осіб

Мітинги анонсовано у 142 містах.

Фото: ЕРА/UPG

Cьогодні, 31 січня прихильники Олексія Навального другі вихідні поспіль проводять акції протесту у всій Росії.

Про це пише meduza.io.

Команда політика анонсувала мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.

У Москві демонстрантів збирають опівдні на Луб'янці і Старій площі, а в Петербурзі – на Невському проспекті. Влада оголосила мітинги незаконними.

Зазначимо, у російській столиці мають закрити на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітену і перекрити низку вулиць.

Як повідомляє rbc.ru, за останньою інформацією вже затримано щонайменше 260 осіб. Зокрема, у Владивостоці – 96 осіб, в Красноярську – 44, в Новокузнецьку – 23, в Новосибірську – 22.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 23 січня у Росії пройшли акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на місяць після повернення в Росію. Він перебуває під загрозою тюремного ув'язнення.

Під час акцій було затримано 2,6 тис. осіб у 40 містах. 

МЗС України засудило насильство проти російських протестувальників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також