Знайдено "чорні ящики" літака, що розбився в Індонезії (оновлено)

Дайвери також знайшли уламки літака та одяг жертв.

Під час пошукової операції у Яванському морі водолази знайшли уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який потрапив в авіакатастрофу в Індонезії.

Про це інформує Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Уламки авіасудна виявили на глибині приблизно 23 метри.

На деяких з уламків вказано реєстраційний номер літака, повідомив командувач збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто.

"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була гарною, що дозволило знайти низку фрагментів літака", – сказав Тьяджанто.

Додамо, участь в рятувальній операції беруть десятки суден, зокрема чотири бойові кораблі військово-морських сил і літаки.

Оновлення 13:10. Як повідомили у AFP News, пошукова група встановила місцезнаходження двох "чорних ящиків" індонезійського літака.

Їх місце розташування визначили за сигналами від самописців.

#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182 — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

Дайвери також знайшли частини тіл та одяг жертв.

#UPDATES Divers pull body parts, wreckage and clothing from waters off Indonesia's capital Jakarta, as the military locates a signal it hopes would lead to the wreckage of a jet that crashed with 62 people on board https://t.co/jYesvCu49h pic.twitter.com/FVts9BpTPR — AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021

За словами авіаційного аналітика з Джакарти Джеррі Соєджатмана, серед можливих причин катастрофи можуть бути погана погода, помилка пілота або технічна проблема з літаком.

“Але ще рано робити висновки”, –сказав він.

Нагадаємо, 9 січня літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів зі Джакарти, впав у Яванське море.

На борту літака перебувало 62 особи – 50 пасажирів, серед них 10 дітей, і 12 членів екіпажу.

Зв’язок з літаком було втрачено через чотири хвилини після вильоту.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за попередньою інформацією українців серед пасажирів не було.