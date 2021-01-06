Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
ГоловнаСвіт

У Вашингтоні масові акції протесту: прихильники Трампа увірвалися в Капітолій (доповнюється)

Демонстранти, що підтримували Трампа, атакували будівлю.

Фото: nytimes.com

У столиці США Вашингтоні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа.

Демонстранти, що вийшли на підтримку Трампа до будівлі Конгресу, атакували парламент і врешті-решт прорвалися через кілька рядів загородження.

Віце-президента США Майка Пенса, який перебував у будівлі, евакуйовано. Законодавцям та персоналу було наказано знайти безпечні місця і триматися подалі від дверей та вікон.

Поліція Капітолію США близько 14:00 розповсюдила попередження про "загрозу внутрішній безпеці". У ньому правоохоронці закликали людей рухатися всередину своїх офісів, замикати двері, шукати укриття та зберігати тишу. 

Прихильники Трампа, багато з яких були в камуфляжному одязі, зламали входи зі східного боку Капітолію, пройшли прямо через магнітометри і зачинили дерев'яні двері всередині.

Натовпи протестуючих бродили по залах, фотографували і вривалися в офіси. Як свідчать дані фото- та відеозйомки, деякі з них курили марихуану в офісах та нищили майно, яке знаходилось у приміщеннях. Зовні люди били скляні вікна Капітолію.

Фото: [[editor.video type="bare" alt="" code="PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC8zRnNmNGFXdWRKayIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlOyBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWE7IGd5cm9zY29wZTsgcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+"]][[endeditor]]

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Прихильники Трампа увірвалися у офіс спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Там вони перевернули меблі та зняли зі стін фотографії.

Фото: https://www.nytimes.com/

Конгресмен-республіканець від штату Іллінойс Адам Кінцінгер назвав дії протестувальників спробою державного перевороту.

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників не вдаватися до насильства та поважати закон та правоохоронців.

"Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, МИ - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитному. Дякую!", - написав Трамп у Twitter.

За даними The New York Times, Мер Вашингтона Мюріель Баузер ввела загальноміську комендантську годину з 18:00.

Нікому не дозволяється ходити або водити машину по "будь-якій вулиці, провулку, парку або іншому громадському місцю" з 18:00 до 6:00, повідомила в Твіттері Баузер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також