У Вашингтоні масові акції протесту: прихильники Трампа увірвалися в Капітолій (доповнюється)

Фото: nytimes.com

У столиці США Вашингтоні розпочалися масові акції протесту на підтримку діючого президента США Дональда Трампа.

Демонстранти, що вийшли на підтримку Трампа до будівлі Конгресу, атакували парламент і врешті-решт прорвалися через кілька рядів загородження.

Віце-президента США Майка Пенса, який перебував у будівлі, евакуйовано. Законодавцям та персоналу було наказано знайти безпечні місця і триматися подалі від дверей та вікон.

Поліція Капітолію США близько 14:00 розповсюдила попередження про "загрозу внутрішній безпеці". У ньому правоохоронці закликали людей рухатися всередину своїх офісів, замикати двері, шукати укриття та зберігати тишу.

Прихильники Трампа, багато з яких були в камуфляжному одязі, зламали входи зі східного боку Капітолію, пройшли прямо через магнітометри і зачинили дерев'яні двері всередині.

Натовпи протестуючих бродили по залах, фотографували і вривалися в офіси. Як свідчать дані фото- та відеозйомки, деякі з них курили марихуану в офісах та нищили майно, яке знаходилось у приміщеннях. Зовні люди били скляні вікна Капітолію.

Фото: [[editor.video type="bare" alt="" code="PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC8zRnNmNGFXdWRKayIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhY2NlbGVyb21ldGVyOyBhdXRvcGxheTsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlOyBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWE7IGd5cm9zY29wZTsgcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+"]][[endeditor]]

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Фото: https://www.nytimes.com/

Прихильники Трампа увірвалися у офіс спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Там вони перевернули меблі та зняли зі стін фотографії.

Фото: https://www.nytimes.com/

Конгресмен-республіканець від штату Іллінойс Адам Кінцінгер назвав дії протестувальників спробою державного перевороту.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників не вдаватися до насильства та поважати закон та правоохоронців.

"Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, МИ - партія правопорядку - поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитному. Дякую!", - написав Трамп у Twitter.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

За даними The New York Times, Мер Вашингтона Мюріель Баузер ввела загальноміську комендантську годину з 18:00.

Нікому не дозволяється ходити або водити машину по "будь-якій вулиці, провулку, парку або іншому громадському місцю" з 18:00 до 6:00, повідомила в Твіттері Баузер.