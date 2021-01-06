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Демократи перемагають на виборах в Джорджії, від яких залежить контроль над Сенатом

Республіканці мали більшість у верхній палаті Конгресу з 2015 року.

Демократи перемагають на виборах в Джорджії, від яких залежить контроль над Сенатом
Фото: EPA/UPG

Кандидати від Демократичної партії перемагають на виборах в штаті Джорджії, від яких залежить, хто контролюватиме Сенат в найближчі два роки.

Як повідомляє NBC News, на виборах у листопаді претендентам на сенатські крісла від Джоджії не вдалося заручитися достатньою кількістю голосів виборців, тому було призначено другий тур. За його підсумками стало відомо, що одне з двох вакантних місць отримає демократ Рафаель Уорнок.

Він набрав 50,5% підтримки після підрахунку 98% голосів. Його суперниця, республіканка Келлі Леффлер отримує 49,5% голосів.

Зараз ще триває підрахунок голосів в іншій парі кандидатів - демократа Джона Оссоффа і республіканця Девіда Пердью. Там також лідирує демократ, але результати ще не остаточні.

Джорджія - штат, результати виборів у якому визначать, кому дістанеться більшість у верхній палаті Конгресу - демократам чи республіканцям.

Зі 100 місць у верхній палаті Конгресу республіканці контролюють 50. У демократів 48, доля двох останніх місць вирішиться саме в Джорджії. При розподілі сил 50 на 50 право вирішального голосу матиме віцепрезидент. Тобто демократи фактично отримають більшість, оскільки віцепрезиденткою є представниця цієї партії Камала Харріс.

Нижню палату Конгресу контролюють демократи.

Нагадаємо, у листопаді до нижньої палати Конгресу США пройшла уродженка України Вікторія Спарц, яка балотувалася від Республіканської партії в Індіані. Спарц народилася у Носівці на Чернігівщині, переїхала до США у 2000-му. Місце у Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Брукс вийшла на пенсію.

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