В Туреччину прибула перша партія вакцини з Китаю

До Туреччини з Китаю 30 грудня прибула перша партія вакцини від коронавірусу SinoVac Biotech.
Про це повідомляє Anadolu.
Літак Boeing 777 з 17 контейнерами вакцини здійснив посадку в аеропорту Анкари. Три мільйони доз вакцини китайського виробництва доставлені до Туреччини рейсом TK 6175.
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив раніше, що Інститут фармацевтики і медичного обладнання Туреччини приступить до тестування вакцини.
За його словами, тестування триватиме 14 днів, і по завершенню почнеться масова вакцинація населення.
Глава МОЗ раніше повідомляв, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз вакцини SinoVac, і що перші 20 мільйонів доз будуть доставлені протягом грудня та січня. Також країна планує придбати до 30 мільйонів доз ще однієї вакцини, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer.
Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що Туреччина відмовляється від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".