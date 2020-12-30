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В Туреччину прибула перша партія вакцини з Китаю

Тестування вакцини триватиме 14 днів, після цього почнеться масова вакцинація населення.

В Туреччину прибула перша партія вакцини з Китаю
Фото: EPA/UPG

До Туреччини з Китаю 30 грудня прибула перша партія вакцини від коронавірусу SinoVac Biotech. 

Про це повідомляє Anadolu.

Літак Boeing 777 з 17 контейнерами вакцини здійснив посадку в аеропорту Анкари. Три мільйони доз вакцини китайського виробництва доставлені до Туреччини рейсом TK 6175.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив раніше, що Інститут фармацевтики і медичного обладнання Туреччини приступить до тестування вакцини.

За його словами, тестування триватиме 14 днів, і по завершенню почнеться масова вакцинація населення.

Глава МОЗ раніше повідомляв, що Туреччина отримає 50 мільйонів доз вакцини SinoVac, і що перші 20 мільйонів доз будуть доставлені протягом грудня та січня. Також країна планує придбати до 30 мільйонів доз ще однієї вакцини, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що Туреччина відмовляється від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

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