Україну у січні 2021 року відвідає емір Кувейту

Управління держохорони України має охороняти іноземного гостя з 3 по 10 січня 2021 року.

Емір Кувейту шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в січні 2021 року відвідає Україну.

Про це йдеться у розпорядженні президента України Володимира Зеленського №557 / 2020 рп від 23 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Документ містить доручення управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону еміра Кувейту з 3 по 10 січня 2021 року.

Нагадаємо, 30 вересня наслідний принц Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах був приведений до присяги і став новим еміром країни. Він змінив на цій посаді шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, який помер напередодні у віці 91 року.