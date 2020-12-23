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Україну у січні 2021 року відвідає емір Кувейту

Управління держохорони України має охороняти іноземного гостя з 3 по 10 січня 2021 року.

Україну у січні 2021 року відвідає емір Кувейту
Фото: AliExpress

Емір Кувейту шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в січні 2021 року відвідає Україну.

Про це йдеться у розпорядженні президента України Володимира Зеленського №557 / 2020 рп від 23 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Документ містить доручення управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону еміра Кувейту з 3 по 10 січня 2021 року.

Нагадаємо, 30 вересня наслідний принц Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах був приведений до присяги і став новим еміром країни. Він змінив на цій посаді шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, який помер напередодні у віці 91 року.

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