У Білорусі сьогодні, 20 грудня тривають марші народного трибуналу.

Про це пише Телегра-каналі NEXTA.

У Мінську люди утворюють “ланцюжки солідарності”.

У різні райони білоруської столиці силовики стягують спецтехніку.

Правозахисний центр “Вясна” повідомив про 16 затриманих осіб на цей час – у Мінську та Гродно.

На свободу вийшла модель колишня міс Білорусь Ольга Хіжинкова, яка розповіла про жахливі умови її утримання, пише tut.by.

“Ми спали на підлозі, ми стелили на неї ковдри і закутувалися в одяг. На мені було дві майки, два гольфи, три байки – все, що було. У однієї жінки через це почався цистит", – розповіла Ольга.

Нагадаємо, із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, із серпня до України звернулося 15 громадян Білорусі.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".