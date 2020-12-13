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У США почали розвозити по штатам вакцину від COVID-19

Очікується, що цього тижня Pfizer доставить близько 2,9 мільйона доз через служби UPS і FedEx.

У США почали розвозити по штатам вакцину від COVID-19
фармацевтическая компания Pfizer демонстрирует флаконы с вакциной Covid-19 в нераскрытой лаборатории 16 ноября 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Перші партії вакцини від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Pfizer покинули завод в Мічигані у складі колони вантажівок рано вранці 12 грудня. Їх відправили в 636 заздалегідь певних місць по всій країні.

Про це пише Reuters.

Робочі в масках на фабриці Pfizer в Мічигані почали пакувати перші партії вакцини в сухий лід близько 6:30 ранку за місцевим часом у неділю. Три вантажівки з піддонами з охолодженими вакцинами в коробках виїхали із заводу в місті Каламазу о 8:29 ранку в супроводі співробітників служби безпеки.

В рамках нового процесу, який в подальшому стане рутинним, робочі діставали з морозильника картонні коробки розміром з піцу, що містять ампули з вакциною. Вони поміщали їх у великі сині холодильники, після чого їх пакували в коробки і маркували.

Очікується, що цього тижня Pfizer доставить близько 2,9 мільйона доз через служби UPS і FedEx.

Сполучені Штати планують провести імунізацію 100 мільйонів чоловік, або близько 30% свого населення, до кінця березня. На сьогодні спостерігається зростання захворюваності в США, щодня хвороба забирає життя більше 2400 американців.

Нагадаємо, у грудні хакери здійснили атаку на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та отримали доступ до деяких даних про вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech.

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