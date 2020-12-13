Сьогодні, 13 грудня у Білорусі відбуваються традиційні вже недільні мітинги – стихійно утворюються колони протестуючих.

Про це пише news.tut.by.

Люди збираються на вулицях Мінська та в інших населених пунктах: Могильові, Новополоцьку, Гродно, Ждановичах і Смолевичах.

З різних районів білоруської столиці надходять повідомлення про розгони – силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети.

Як інформує правозахисний центр “Вясна”, станом на 14:02 за київським часом вже затримано 39 людини.

Нагадаємо, більше ста діючих і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".

Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

У вересні лідерка опозиції Світлана Тихановська прокоментувала інавгурацію Лукашенка і оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом". Вона зазначила, що накази Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Раніше вона також пообіцяла амністію за захоплення Лукашенка.