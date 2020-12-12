Біля 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори

Більше ста діючих і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності"

Про це повідомляє telegram-канал NЕХТА. Повний текст листа можно прочитати тут.

"Правової дефолт у нашій країні веде до знецінення норм права і простих людських цінностей. Дії керівництва низки силових і правоохоронних структур призвели до дискредитації нас і наших колег в очах суспільства, завдавши непоправної удар по престижу нашої професії", - йдеться у листі.

"Більшість серед нас - це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Проте, величезна кількість наших колег були втягнуті у виконання злочинних наказів з боку групи людей, які незаконно утримують владу в нашій країні. Прикриваючись гаслами патріотизму, ця група людей, порушуючи Конституцію, відстоює виключно свої матеріальні інтереси, намагаючись нашими руками придушити волю білоруського народу для збереження своїх посад і незаконно нажитого майна", - ноголошується у листі, який підписали більше 100 осіб.

Збір підписів триває поки закритому режимі, але їх оприлюднять, як тільки кількість підписантів перевищить тисячу.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

У вересні лідерка опозиції Світлана Тихановська прокоментувала інавгурацію Лукашенка і оголосила себе "єдиним лідером, який обраний білоруським народом". Вона зазначила, що накази Лукашенка силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню. Раніше вона також пообіцяла амністію за захоплення Лукашенка.