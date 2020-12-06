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​У Білорусі триває "Марш волі", людей затримують

Наразі відомо про 27 затриманих у Мінську, а також у Гродно.

6 грудня у Білорусі триває "Марш волі", день у Мінську розпочався почався з колон спецтехніки в різних районах міста.

Про це пише tut.by.

“Було закрито три станції метро в центрі міста, приблизно через годину їх відкрили”, – йдеться у повідомленні.

Люди почали гуляти колонами у своїх районах. Акції відбуваються також у Бресті, Лошиці, Грушівці, Малинівці та Слободі.

Фото: svaboda.org

Приблизно о 13:00 почалися перші затримання.

Як повідомили у правозахисному центрі “Вясна”, наразі відомо 27 затриманих у Мінську, а також у Гродно.

Також відомо, що з самого ранку у білоруських містах зникає інтернет, не працював Телеграм.

Нагадаємо, легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.

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