Фото: bild.de

У німецькому місті Трір водій легкового автомобіля заїхав у пішохідну зону, де збив кілька людей. За останніми даними в результаті ДТП загинули 4 людини, серед них - дев’ятимісячна дитина.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поліція затримала водія авто. Ним виявився 51-річний громадянин Німеччини родом з Тріра.

Як повідомив глава міської прокуратури Петер Фрітцен, в крові водія машини виявили 1,4 проміле алкоголю. Правоохоронці також не виключають наявність у чоловіка психічного розладу.

"Вказівок на те, що будь-яку роль грав терористичний, політичний або релігійний мотив - немає. Можливо, у затриманого є картина психічного розладу", - сказав Фрітцен.

За його словами, деякий час назад чоловік проходив психіатричний огляд, але ця інформація - попередня і вимагає перевірки.

Фото: bild.de

Фото: bild.de

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві водій позашляховика Land Rover виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та наїхав на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту. У результаті ДТП на місці події загинули 30-річна та 79-річна жінки. Ще троє осіб, у тому числі 5-місячна дитина, отримали травми та були госпіталізовані.