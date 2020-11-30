Туреччина безкоштовно вакцинуватиме своїх громадян від COVID-19

Для цього застосують вакцину китайського виробника Sinovac Biotech.

Громадян Туреччини будуть безкоштовно вакцинувати від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє турецька газета Hürriyet з посиланням на главу міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа.

Вакцинуватимуть громадян Туреччини китайським препаратом Sinovac Biotech. Бажаючі вакцинуватися іншими ліцензованими вакцинами від COVID-19 зможуть це зробити за власний кошт.

Першими вакцину отримають медики, а після них - люди з хронічними захворюваннями.

За словами міністра, кількість доз вакцини може скласти 50 млн.

Туреччина наразі розробляє власну вакцину від коронавірусу. За словами Фахреттіна Коджа, препарат може бути готовий до застосування після 2021 року.

Нагадаємо, найближчими тижнями в США з’являться дві вакцини проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Алекса Азара, вони можуть бути доступні американцям до Різдва.