Последняя бандероль
Последняя бандероль
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
ГоловнаСвіт

Туреччина безкоштовно вакцинуватиме своїх громадян від COVID-19

Для цього застосують вакцину китайського виробника Sinovac Biotech.

Туреччина безкоштовно вакцинуватиме своїх громадян від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Громадян Туреччини будуть безкоштовно вакцинувати від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє турецька газета Hürriyet з посиланням на главу міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа.

Вакцинуватимуть громадян Туреччини китайським препаратом Sinovac Biotech. Бажаючі вакцинуватися іншими ліцензованими вакцинами від COVID-19 зможуть це зробити за власний кошт.

Першими вакцину отримають медики, а після них - люди з хронічними захворюваннями.

За словами міністра, кількість доз вакцини може скласти 50 млн.

Туреччина наразі розробляє власну вакцину від коронавірусу. За словами Фахреттіна Коджа, препарат може бути готовий до застосування після 2021 року.

Нагадаємо, найближчими тижнями в США з’являться дві вакцини проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я Алекса Азара, вони можуть бути доступні американцям до Різдва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також