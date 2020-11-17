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Сенат США прийняв антидопінговий "акт Родченкова"

Закон не поширюватиметься на північноамериканські професійні ліги з ігрових видів спорту.

Сенат США прийняв антидопінговий "акт Родченкова"
Фото: EPA/UPG

Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроект, який дозволить залучати до кримінальної відповідальності осіб, причетних до схем, що дозволяє системно порушувати антидопінгові правила. Сенатори назвали його "актом Родченкова".

Про це повідомляє пресслужба Американського антидопінгового агентства (USADA).

Дія "акта Родченкова" буде поширюватися на всі змагання, що проводяться відповідно до правил Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), і передбачати можливість переслідування з боку США будь-якої людини у світі, якщо вона бере участь у допінговій змові на змаганнях за участю американських спортсменів.

Водночас закон не поширюватиметься на північноамериканські професійні ліги з ігрових видів спорту, зокрема, НБА (баскетбол), НХЛ (хокей), MLB (бейсбол), NFL (американський футбол), MLS (футбол), які не підписали контракти з WADA і не дотримуються кодексу агентства. Порушникам загрожує штраф до $1 млн і позбавлення волі до 10 років.

Закон носить ім'я колишнього директора московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, який виступає одним з головних інформаторів WADA в справі про допінг у російському спорті.

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