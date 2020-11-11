Головний розвідник Пентагона подав у відставку

Крім нього, було змінено ще трьох топпосадовців оборонного сектору.

Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки, віцеадмірал у відставці Джозеф Кернан подав у відставку.

Наразі невідомо, чи це було його добровільним рішенням, чи звільненням, пише CNN. Кернан працював на своїй посаді з 2017 року.

Окрім цього, Білий дім провів радикальні зміни в структурі цивільного керівництва міністерства оборони та відсторонив декілька високопосадовців, замінивши їх на ймовірно більш лояльних до чинного президента.

Звільнення почалися з міністра оборони Марка Еспера та неабияк стривожили військових та цивільних чиновників, зазаначає телеканал.

Крім Еспера і Кернана, ще двоє високопосадовців пішли у відставку. У вівторок увечері один з чиновників міноборони на анонімних умовах повідомив CNN, що нині "схоже, з обезголовленням ми закінчили".

Еспера замінив Крістофер Міллер - директор Національного контртерористичного центру. За словами джерел телеканалу, це може бути пов'язано з тим, що Еспер і його команда чинили спротив передчасного виводу військ з Афганістану.

Нагадаємо, що два дні тому президент США Дональд Трамп звільнив із займаної посади міністра оборони країни Марка Еспера. Наразі виконувати обов’язки голови Пентагону буде директор Національного контртерористичного центру США Крістофер Міллер. Звільнення послідувало після оголошення американських ЗМІ про перемогу Джо Байдена на виборах.