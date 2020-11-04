За добу у світі зафіксували майже півмільйона нових випадків COVID-19

Станом на ранок 4 листопада e світі зареєстрували 484 509 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 8 201 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього зафіксовано 47 854 042 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 220 535 пацієнтів.

Побороли хворобу і вилікувалися 34,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна знаходиться на 22-му місці світового рейтингу і на дев'ятому у Європі.

Нагадаємо, вУкраїні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки COVID-19. У зв'язку зі зростанням кількості хворих, Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.