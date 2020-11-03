У Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17

Захист одного з обвинувачених викладе додаткові розслідування, на які потім відреагує обвинувачення.

У Нідерландах 3 листопада поновлюються слухання у справі про збитий боїнг МН17.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В суді повідомили, що в графіку слухань блоку 3С заплановано, що з 3 до 5 листопада захист Олега Пулатова викладе заходи розслідування на які має відреагувати обвинувачення.

"Ймовірно, що відповідь обвинувачення буде почута на наступному тижні, з 9 до 13 листопада, проте поки невідомо, в який саме день це відбудеться. Це - питання, яке буде обговорюватися в суді", - йдеться в повідомленні суду.

Під час попереднього засідання захист Пулатова, справа якого слухається одночасно зі справою трьох інших обвинувачених, вимагав більше часу для підготовки своєї позиції, оскільки через пандемію у нього не було можливості зустрітися зі своїм клієнтом в Росії.

Також суд доручив слідчому судді з'ясувати, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист. Разом із тим, адвокати не рекомендували йому приїжджати особисто з міркувань безпеки.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених - трьох росіян - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.