Економіка США зросла на рекордні 33,1%

Економіка Сполучених Штатів показала рекордне зростання. За даними міністерства торгівлі США, у третьому кварталі валовий внутрішній продукт зріс на 7,4%, або на 33,1% в річному вираженні, що є історичним рекордом, пише Bloomberg.

Динаміка навіть вища за ту, що передбачали аналітики (+ 32%). Однак ВВП усе одно залишається на 3,5% нижчим від докоронавірусного піку після рекордного (31,4% в річному вираженні) падіння у другому кварталі.

Також рекордне зростання (40,7% в річному вираженні) показали споживчі витрати, значно зросли інвестиції в основні фонди і нерухомість.

Водночас кількість нових заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася на 40 тисяч - до 751 тисячі.

Президент Дональд Трамп не омине можливості похвалитися результатами за п'ять днів до виборів, зазначає агентство, хоча зростання ф'ючерсів на S&P 500 на новині про квартальний ВВП виявилося незначним. Обсяг виробництва в США залишається нижчим від свого рівня в четвертому кварталі 2019 року. Крім того, є ознаки того, що сплеск зростання швидко вщухає.

Нагадаємо, уряд США виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії коронавірусу.