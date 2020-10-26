З Білорусі виїхала ще одна представниця Координаційної ради

Філософ та член Координаційної ради Білорусі Ольга Шпарага виїхали з Білорусі.

Про це пише білоруське видання TUT.by з посиланням на повідомлення Шпараго в соцмережах.

"Я теж на свободі та вже у Вільнусі. Ще 12 діб (мені дали. - Ред.), надіслали на пошту постанову до моменту мого виходу. Довелося терміново і таємно з коханим чоловіком Олександром Адамянцем поїхати - це ж може і не закінчитися зовсім. Вдому я у підсумку так і не побувала", - заявила вона.

Шпарага була затримана під час протестного маршу 4 жовтня, її відпустили наступного дня до суду. Вдруге її затримали 9 жовтня. Її засудили за участь в незаконному мітингу, жінка відбувала покарання у в'язниці в Жодіно.

Нагадаємо, що 13 жовтня Білорусь залишив останній член президії Координаційної ради Сергій Дилевський. Він виїхав до Польщі.

Про створення Координаційної ради для трансферу влади у Білорусі Світлана Тихановська оголосила 14 серпня. До неї увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.

На початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів КР. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. Лідерка опозиційного руху Тихановська вважає, що Алексієвич не заарештують і не видворять з країни, а тиск на неї "засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру".

28 вересня Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Її помічниця запевнила, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради. Сама Алексієвич зазначила, що поки що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну.