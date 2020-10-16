США знімають заборону на перельоти в районі Сімферополя

Проте заборона на польоти над Дніпром залишається чинною.

Сполучені Штати Америки з 27 жовтня дозволили своїй авіації здійснювати польоти в окремих районах зони повітряної відповідальності Сімферополя.

Відповідну інформацію поширило Федеральне авіаційне управління (FAA) США, пише "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку зі зниженням ризиків для цивільної авіації США ця поправка не передбачає продовження заборони на перельоти у вказаних районах Сімферополя, термін дії якого закінчується 27 жовтня 2020", - йдеться у повідомленні.

У FAA очікують, що Росія буде продовжувати заявляти нелегітимні територіальні претензії.

"Україна продемонструвала, що, як і раніше, має намір вживати необхідних заходів для скорочення ризиків польотної безпеки у зоні повітряної відповідальності Сімферополя", - зазначили в управлінні.

Проте до 27 жовтня 2021 продовжено заборону на перельоти у зоні повітряної відповідальності Дніпра.

Нагадаємо, що заборону на польоти над Дніпром та Сімферополем Федеральне авіаційне управління США впровадило на початку 2014 року. Згодом заборону продовжували кожні два роки.