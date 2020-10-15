У світі зафіксовано більше 38,7 млн випадків COVID-19

Станом на ранок 15 жовтня у світі зареєстрували 381 466 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 6 083 пацієнти.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 38 746 713 випадків інфікування. Від ускладнень хвороби померла 1 096 881 людина. Вилікувалися - 29,1 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія.

Україна знаходиться на 25-му місці світового рейтингу і на сьомому у Європі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу із загальних питань у вівторок, 13 жовтня, ухвалила рекомендації щодо єдиного підходу в об'єднанні при визначенні карантинних зон під час пандемії коронавірусної хвороби. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони.