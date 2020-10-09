У США попередили спробу викрадення губернатора штату Мічіган

Штат висуває звинувачення в скоєнні кримінального злочину відносно семи осіб, пов'язаних з ополченням під назвою "Вартові росомахи".

ФБР заявляє про попередження спроби викрадення губернатора Мічигану Гретхен Уітмер, на цей час звинувачення пред'явлені групі представників народного ополчення США.

Про це пише NPR.org.

Відзначається, що штат висуває звинувачення в скоєнні кримінального злочину відносно семи осіб, пов'язаних з ополченням під назвою "Вартові росомахи".

ФБР повідомляє, що група ополченців з Мічигану вже перебувала в полі зору правоохоронців. У березні її члени намагалися отримати домашні адреси місцевих співробітників правоохоронних органів з метою атакувати або вбити їх.

Влітку змовники нібито почали готувати напад на заміський будинок Уітмер або офіційну літню резиденцію губернатора.

Федеральне звинувачення в змові з метою викрадення було висунуто проти шести осіб. За словами генерального прокурора штату Мічиган Дано Нессел, крім них, звинувачення штату були пред'явлені ще сімом, які або є членами Wolverine Watchmen, або є спільниками цього ополчення.

В даний час їм пред'явлено 19 державних звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення.

"Спостерігається тривожний рівень зростання антиурядової риторики і відродження груп, які сповідують екстремістські ідеології. Ці групи часто прагнуть набрати нових членів, скориставшись моментом громадянських заворушень і використовуючи його для просування своєї програми самозабезпечення і збройного опору. Це більше, ніж просто політичні розбіжності або пристрасна пропаганда, місія деяких з цих груп полягає просто в тому, щоб створити хаос і завдати шкоду іншим", - заявив Нессел.