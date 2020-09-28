Правозахисники повідомляють про понад 340 затриманих у Білорусі в неділю

Під час акцій протесту в Білорусі в неділю, 27 вересня, затримали понад 300 осіб.

Напередодні ввечері МВС Білорусі повідомляло про 200 затриманих.

За даними правозахисного центру "Вясна", у різних містах країни силовики затримали щонайменше 341 протестувальника.

Повідомляється, що на традиційному суботньому жіночому марші в Мінську 26 вересня було затримано понад 120 осіб. Точкові затримання відбувалися і в регіонах.

Нагадаємо, вчора в Білорусі силовики застосували під час затримань світлошумові гранати і сльозогінний газ. Жорсткі затримання відбулися у Гомелі та Гродно.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.



23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.