Фото: tut.by

Оновлення 19:25. У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади на проїжджій частині. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на очевидців.

Зазначається, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Руху транспорту по вулиці наразі немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.

Оновлення 17:10. Силовики продовжують затримувати протестувальників у різних місцях.

Очевидці повідомляють, що працівники правоохоронних служб зі щитами відтіснили групу мітингувальників навпроти Будинку футболу на проспекті Переможців, після чого під'їхали автозаки і почалися затримання, передає TUT.by.

Видання Onliner пише, що на вулиці Нововіленській силовики застосували зброю.

"Одна з колон дійшла до перепони, яку збудували силовики. Між протестувальниками та силовиками була відстань приблизно 50 метрів. Люди перегукувались і намагалися сперечатися. Після з'явилися машини з щитами. Відстань скоротилася максимально. У якийсь момент пролунав попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

Частина протестувальників рушила до "Мінськ-Арени", багатотисячна колона йде у керунку району Дрозди, де знаходиться резиденція Лукашенка, а також мешкають високі чиновники.

Білоруське МВС перекинуло туди велику частину особового складу з проспекту Переможців. Також там чергують машини Червоного Хреста та "швидкі".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Оновлення 15:30. Станом на 15.00 у різних районах Мінська затримано 250 осіб. Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ республіки, передає TUT.by.

У відомстві зазначили, що учасники акцій "використовували прапори та іншу символіку, незареєстровану в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".

Загалом в країні, згідно з повідомленням МВС, зафіксовано 17 "вогнищ протестної активності", а кількість учасників, за офіційними даними, не перевищує 3 тисяч. Опозиційні ЗМІ та очевидці в соцмережах повідомляють про значно більшу кількість протестувальників.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.00. У Мінську вийшли на черговий марш протесту. Учасників почали затримувати ще до його початку. Про це пише видання TUT.by.

З ранку в Мінську помітили військову техніку і автозаки. Колючим дротом та парканом перекрили центральні площі та підступи до них.

До колони людей на проспекті Дзержинського під’їхали близько 15 бусів без номерів та військових машин. Силовики у формі внутрішніх військ відтіснили людей по проспекту від центру. За словами очевидців, затримали понад 20 осіб - і чоловіків, і жінок.

Десятки невідомих у балаклавах, захисній екіпіровці та шоломах оточили кілька десятків людей, які прямували у бік центру з мікрорайону Грушівка. Люди стали у зчеплення. Почалися затримання.

Також силовики намагались розділити колону на підступах до площі Перемоги. Проспект перекрили. Почався розгін.

На вулиці Маяковського невідомі в балаклавах зі зброєю і палицями затримали кількох людей, які йшли по вулиці з біло-червоно-білими прапорами.

У Мінську закрито вісім центральних станцій метро. У центрі міста відключили мобільний інтернет. Учасники протесту продовжують збиратися. Раніше планувалось, що марш дійде до резиденції Лукашенка у Дроздах. Наразі тисячі протестувальників рухаються до стели "Мінськ - місто-герой".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Жителі міста виходять на вулиці щонеділі після оголошення результатів президентських виборів. Попередні акції, за оцінками ЗМІ, збирали не менше 100 тисяч осіб.