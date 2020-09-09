Адвокатка Марії Колесникової розповіла про стан її здоров'я

Білоруська опозиційна діячка Марія Колесникова, яку 7 вересня білоруські силовики викрали в центрі Мінська і намагалися видворити в Україну і яка зараз утримується в слідчому ізоляторі, почуває себе добре і бадьоро.

Про це у Facebook повідомив екскандидат в президенти Білорусі Віктор Бабарико.

Повідомляється, що сьогодні адвокатка Марії Колесникової Людмила Казак зустрілася у СІЗО зі своєю підзахисною.

"Марія почуває себе добре і бадьоро, незважаючи на пережитий стрес за останні дві доби. У камері у неї шість сусідок. У СІЗО Марії надавали допомогу: у неї піднімався тиск і турбує серце. На тілі є удари, болять руки, так як її силою заштовхували в машину і утримували. Адвокат має намір звертатися до слідчого із заявою про проведення судово-медичної експертизи", - повідомила Казак.

Зазначається, що 7 вересня після затримання в Мінську Марію доставили в ГУБОПіК, де вона провела майже півдня. Потім привезли в КДБ, де до пізнього вечора від неї вимагали погодитися добровільно покинути Білорусь. Після того, як вона відмовилася, її насильно вивезли на білорусько-український кордон.

"Марія Колесникова розцінює події останніх днів як викрадення - серйозний кримінальний злочин - і разом з адвокатом має намір подавати звернення, щоб були встановлені всі винні в її викраденні і насильницькому вивезенні на кордон. Все, що розповіла Марія адвокату, підтверджує історію Івана Кравцова і Антона Роднєнкова, яких змушували вивезти Марію в Україну" , - йдеться в повідомленні.

"Марія також зіткнулася з погрозами фізичної розправи, які, перебуваючи в будівлі ГУБОПіК, сприймати інакше ніж реальними не могла. За фактами погроз позбавлення життя Марія також має намір подавати заяви", - додав Бабарико.

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Місце перебування Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня.

8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон.

9 вересня стало відомо, що в Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції - Максима Знака. Він встиг написати колегам, що хтось прийшов у штаб Віктора Бабарика, і слово "маски".

Слідчий комітет Білорусі звинувачує опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака у заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі.