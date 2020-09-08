Російського актора Єфремова суд визнав винним у смертельній ДТП

Пресненський суд Москви 8 вересня визнав актора Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП у центрі Москви.

Про це повідомляє агентство Интерфакс.

"Єфремов в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, що призвела до смерті людини з необережності", - йдеться у вироку.

Держзвинувачення просило призначити акторові покарання у вигляді 11 років колонії загального режиму, а захист - винести "будь-який" вирок, який не буде пов'язаний з позбавленням волі.

Судове засідання триває. Термін покарання акторові наразі суд не визначив.

3 вересня Єфремов в суді визнав провину у справі про смертельну ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов в момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

ДТП за участю Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. У момент аварії артист був п'яний.