У Туреччині стамбульского терориста засудили до 40 пожиттєвих термінів позбавлення волі

Також йому присудили додатково 1368 років позбавлення волі за спробу вбивства 79 осіб.

Турецький суд засудив чоловіка, який у 2017 році застрелив 39 людей в нічному клубі Стамбула, до 40 пожиттєвих термінів.

Про це пише Reuters.

Абдулкадир Машарипов, громадянин Узбекистану, був засуджений без права на дострокове звільнення за масове вбивство в нічному клубі Reina.

Турецька державна інформаційна агенція Anadolu також повідомила, що суд засудив його до ще 1368 додаткових років позбавлення волі за спробу вбивства 79 осіб та незаконну зброю.

"Ісламська держава" після теракту взяла на себе відповідальність, заявивши, що це було актом помсти за втручання Туреччини в Сирію. Турецька поліція заявляла, що терорист діяв від імені бойовиків.

Нагадаємо, що в новорічну ніч 39 людей загинули і 69 отримали поранення в результаті збройного нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі. Серед загиблих було 16 іноземців.

Стамбульского терориста Машарипова затримали в середині січня в Стамбулі. Повідомляли, що чоловік переховувався в квартирі свого знайомого. Відповідальність за теракт узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Стамбульський терорист попросив про смертний вирок.

У лютому затримали підозрюваного в організації нападу на нічний клуб. Затриманим виявився громадянин Франції турецького походження. Його затримали в Стамбулі 12 лютого.

Підозрюваний орендував одну з квартир, де переховувався виконавець теракту Абдулкадир Машарипов.