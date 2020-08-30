У столицю стягнули автозаки, водомети та військових.

Оновлення 14:30. На проспект Незалежності у Мінську вийшла велика колона людей з прапорами. Протестуючі скандують "Ганьба", "Це наше місто!", передає TUT.by.

Під'їхав автозак, з якого вийшов ОМОН. Жінки вийшли на дорогу і стали в ланцюг. Машини силовиків від'їхали, мітингарі вигукують "Іди!".

Навпроти будівлі КДБ люди в цивільному спробували затримати кількох хлопців - сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити їх, почали розгойдувати мікроавтобус з криками "Випускай".

Кількох учасників Маршу миру затримали біля готелю "Мінськ". Туди під'їхали шість автозаків. Демонстранти скандували "Ганьба!", "Лукашенка в автозак!".

Повідомляють, що всі прилеглі до проспекту Незалежності двори перекрили силовики.

Метрополітен о 13.55 закрив на вхід і вихід чотири центральні станції - Жовтнева, Купаловська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Потяги прямують без зупинок.

12:55. У Мінську на 30 серпня запланована чергова акція проти Олександра Лукашенка. "Марш миру" почнеться о 14:00 на площі Незалежності. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

У неділю вранці до проспекту Незалежності у Мінську приїхали водомети, автозаки та машини з сітками на даху, передає TUT.by.

Площу Перемоги та Жовтневу обгородили турнікетами, установили водоналивні блоки. Неподалік площі Перемоги помітили вантажівки з військовими.

Телеграм-канал NEXTA виклав адреси усіх резиденцій Олександра Лукашенка і закликав людей пікетувати їх, а також нести "креативні рукотворні подарунки", оскільки у першого президента Білорусі сьогодні день народження. Лукашенку виповнюється 66 років.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. З 9 серпня в країні тривають протести. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Жертвами стали щонайменше п'ятеро осіб.

Щонеділі люди виходять на багатотисячні марші.

26 серпня білоруські силовики знову почали розганяти учасників мирних протестів. 28 серпня ОМОН затримав близько 50 журналістів, серед яких представники міжнародних видань Reuters, Associated Press, "Радіо Свобода", BBC, Deutsche Welle. Після перевірки документів, їх відпустили.