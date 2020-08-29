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Об'єдані Арабські Емірати скасували економічний бойкот Ізраїлю, що тривав 48 років

Тепер на територію ОАЕ можна ввозити товари з Ізраїлю, також дозволено їх продавати. 

Об'єдані Арабські Емірати скасували економічний бойкот Ізраїлю, що тривав 48 років
Фото: NewsMaker

Об'єдані Арабські Емірати скасовували економічний бойкот Ізраїлю, який тривав 48 років.

Президент Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян підписав указ про скасування закону від 1972 року, повідомляє держагентство WAM

Скасування економічного бойкоту відбулося у межах заходів із нормалізації двусторонніх відносин між Ізраїлем та ОАЕ.

Тепер приватні особи та компанії з ОАЕ можуть укладати угоди з громадянами та компаніями Ізраїлю, вести з ними фінансову та комерційну діяльність.

Окрім того, дозволено ввозити товари з Ізраїлю та володіти ними. Торгівля такими товарами дозволена на всій території ОАЕ.

Нагадаємо, що 13 серпня Ізраїль та ОАЕ підписали історичну угоду про нормалізацію відносин між країнами. У спільній заяві президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та принца Мохаммеда Бін Заїда йдеться, що сторони сподіваються на те, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Як результат, Ізраїль заморозить плани анексії територій на західному березі Йордану.

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