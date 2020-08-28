Прем'єр Японії може може піти у відставку через погіршення здоров'я, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо може піти у відставку через стан здоров'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на японську телерадіокомпанію NHK та інші місцеві ЗМІ.

Зазначається, що останнім часом він двічі лягав у лікарню. При цьому в його оточенні не виключали, що через стан здоров'я він не зможе завершити прем'єрські повноваження.

Абе зараз 65 років, він займає пост глави японського уряду найтриваліший у новітній історії країни час, він перебуває на цій посаді протягом уже майже вісім років.

Нагадаємо, у 2017 році Абе переобрали прем'єр-міністром Японії.