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Прем'єр Японії може може піти у відставку через погіршення здоров'я, - ЗМІ

Абе Сіндзо займає пост глави японського уряду протягом восьми років.

Прем'єр Японії може може піти у відставку через погіршення здоров'я, - ЗМІ
Сіндзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо може піти у відставку через стан здоров'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на японську телерадіокомпанію NHK та інші місцеві ЗМІ.

Зазначається, що останнім часом він двічі лягав у лікарню. При цьому в його оточенні не виключали, що через стан здоров'я він не зможе завершити прем'єрські повноваження.

Абе зараз 65 років, він займає пост глави японського уряду найтриваліший у новітній історії країни час, він перебуває на цій посаді протягом уже майже вісім років.

Нагадаємо, у 2017 році Абе переобрали прем'єр-міністром Японії.

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