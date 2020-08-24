У Німеччині вважають, що Навального "з високою вірогідністю" отруїли

У Німеччині заявили про високу вірогідність того, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли. Про це на прес-конференції повідомив офіційний представник уряду країни Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

"Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії", - сказав Зайберт.

Він зазначив, що Навальному необхідна особиста охорона.

За словами Зайберта, у будь-якому випадку, федеральний уряд вимагає "повної прозорості" під час розслідування інциденту.

Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас висловився в Києві більш обережно. Сказав, що треба провести розслідування і дочекатися додаткової інформації, в тому числі із клініки Charite, де опозиціонер зараз перебуває на лікуванні.

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в неділю закінчився термін, відведений для порушення російськими правоохоронцями кримінальної справи про отруєння Навального, справа не була порушена.

Нагадаємо, Олексій Навальний знаходиться в комі з 20 серпня, після того як йому стало погано в літаку, що летів з Томська в Москву. Соратники політика вважають, що його могли отруїти.

Навальний майже дві доби знаходився в клініці в Омську, після чого його транспортували до Берліна. Майже добу лікарі омської клініки відмовлялися видати дозвіл на його транспортування, пояснюючи це нестабільним станом пацієнта. Соратники Навального вважали, що це робилося навмисно - щоб приховати сліди присутності токсину в організмі.

Діагноз Навального досі невідомий. Лікарі омської лікарні заявляли, що він був доведений до відома його близьких. Омський мінохоронздоров'я підкреслював, що аналізи не виявили в організмі Навального токсинів, зате знайшли алкоголь та кофеїн.