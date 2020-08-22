Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
Олена Зеленська дала поради, як перенести COVID-19
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Венедіктова звільнила Холодницького з посади голови САП (документ)
Венедіктова звільнила Холодницького з посади голови САП (документ)
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Туреччина знайшла в Чорному морі родовище газу на 320 млрд кубометрів
Туреччина знайшла в Чорному морі родовище газу на 320 млрд кубометрів
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)
Лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального (оновлено)
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
ГоловнаСвіт

Російські лікарі дозволили перевезти Навального до Німеччини

Раніше повідомлялося, що стан Олексія Навального не дозволяє його перевезення.

Російські лікарі дозволили перевезти Навального до Німеччини

Лікарі в російському місті Омськ дозволили транспортувати до Німеччини опозиційного політика Олексія Навального, госпіталізованого 20 серпня з симптомами токсичного отруєння.

Про це заявив заступник головлікаря лікарні швидкої допомоги в Омську Анатолій Калініченко, передає українська служба BBC.

"Стан пацієнта стабільний, і маючи запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент вирішили, що не заперечуємо проти його перевезення до іншого стаціонару, який вкажуть нам родичі", - заявив заступник головлікаря лікарні швидкої допомоги в Омську Анатолій Калініченко.

Він додав, що німецькі лікарі санітарної авіації "надали гарантії, що довезуть живим" Олексія Навального до Берліна.

За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, лікарі передали російського опозиціонера під особисту відповідальність його дружини Юлії Навальної.

Нагадаємо, що Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська до Москви вранці 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де його доправили до лікарні. Попереднім діагнозом назвали токсичне отруєння.

Навальний не опритомнів і впав у кому. Його підключили до апарата ШВЛ. Стан політика лікарі називали стабільно тяжким.

Ангела Меркель та Еммануель Макрон заявили, що клініки Німеччини та Франції готові надати медичну допомогу Олексію Навальному. У ніч на 21 серпня в Омськ з Німеччини вилетів літак, щоб забрати політика.

Раніше повідомлялося, що стан Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Тож попри бажання родичів, він залишається в лікарні швидкої допомоги №1 м. Омська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також