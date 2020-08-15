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Лукашенко: "Треба зв’язатись з Путіним, бо є загроза не лише Білорусі"

Лукашенко вважає, що "захищає Союзну державу".

Лукашенко: "Треба зв’язатись з Путіним, бо є загроза не лише Білорусі"
Фото: Белсат

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повинен провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо протестів у країні. Про це він сказав у суботу під час наради у Мінську, передає tut.by.

"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Методички читали кольорових революцій. Більше того, з’явились вже елементи зовнішнього втручання", - висловився Лукашенко.

"Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Необхідно зв’язатись з Путіним, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не лише Білорусі… Сьогодні захист Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - сказав Лукашенко.

Пізніше пресслужба білоруського президента повідомила, що телефонна розмова з Путіним відбулася. Президенти обговорили "ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь".

Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що масові протести через результати виборів нібито організували люди з-за кордону, зокрема й України. На це різко відреагував президент Володимир Зеленський

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств. 

Жорстоке поводження з демонстрантами у Білорусі засудив генсек ООН

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